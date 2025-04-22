وبلغ صافي ربح البنك 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس منخفضة بنسبة 7 بالمئة، مقارنة مع 6.7 مليار درهم في الربع نفسه من العام الماضي، لكنها ارتفعت بنسبة 56 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وبحسب تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن، كان المحللون يتوقعون في المتوسط ربحا يبلغ نحو 5.1 مليار درهم.

كما قفز إجمالي دخل أكبر بنوك إمارة دبي من حيث الأصول، بأكثر من التوقعات لتصل إلى 11.9 مليار درهم وبنسبة نمو 11 بالمئة على أساس سنوي و5 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وﺣﻘﻖ ﺑﻧك اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 56 بالمئة ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 7.8 ﻣﻠﯾﺎر درھم على أساس ربع سنوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ زﺧم اﻹﻗراض اﻟﻘوي، واﻟﺗﺣﺳّن ﻓﻲ ﻣزﯾﺞ اﻟوداﺋﻊ وإطﻼق ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة، وھو ﻣﺎ ﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼً رﺋﯾﺳﯾﺎً ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟدﺧل ﺑﻧﺳﺑﺔ 11 بالمئة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة ذاﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.

وﺗﺧطت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣﺎﺟز اﻟﺗرﯾﻠﯾون درھم ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﻣﻠﻔت ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ.

ﻛﻣﺎ ﻧﻣت اﻟوداﺋﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 5 بالمئة، ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑزﯾﺎدة ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﯾﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ 27 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻓﻲ أرﺻدة ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ. وﺷﮭدت اﻟﻘروض ﻛذﻟك ﻧﻣواً ﺑواﻗﻊ 18 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم 2025، ﺣﯾث ﺟﺎءت أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ.

وﺗﺧطّت أرﺑﺎح اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺑﻊ السنوية وﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺣﺎﺟز اﻟﻣﻠﯾﺎر درھم، وھو ﻣﺎ ﯾُﺑرز ﻣرﻛزه ﻛﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ رائد ﻓﻲ دولة الإمارات.

وأدى ﺗزاﯾد ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺛروات إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول المدارة إﻟﻰ 50 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣيرﻛﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻧﺟﺎح ﺗرﻛﯾز اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺛروات واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة. وﺗﺣﻘﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺣﺿور اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، واﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، دﺧﻼً ﯾُﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌوﯾض أﺛر اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.

أبرز النتائج المالية للربع الأول 2025:

ارتفاع ﺑﻧﺳﺑﺔ 56 بالمئة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺿﺧم

أﺻول اﻟﺑﻧك ﺗﺗﺧطﻰ ﺣﺎﺟز اﻟﺗرﯾﻠﯾون درھم

ارﺗﻔﻊ إجمالي الدخل بنسبة 5 بالمئة ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 11.9 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﺑﻔﺿل اﻟﻧﻣو اﻟﻘوي ﻟﻠﻘروض وﺗﺣﺳّن ﻣزﯾﺞ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

ﻧﻣو اﻟﻘروض ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.5 بالمئة ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم 2025، ﺣﯾث ﻧﻣﺎ ﺣﺟم اﻹﻗراض ﺑﻣﺑﻠﻎ 18 ﻣﻠﯾﺎر درھم، وﻗد ﺟﺎءت أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟزﯾﺎدة ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ

ﻧﻣت اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺑﻠﻎ 31 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول 2025، ﺗراﻓﻖ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ 27 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر وھو ﻣﺎ ﻋزّز ﻣزﯾﺞ اﻟوداﺋﻊ ﻛﻘوة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

عكس ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 0.5 ﻣﻠﯾﺎر درھم، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣزدھر، وھو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.1 بالمئة.

ﺗﺧطت أرﺑﺎح اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺑﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺣﺎﺟز اﻟﻣﻠﯾﺎر درھم

وتعليقا على النتائج، قال ھﺷﺎم ﻋﺑدﷲ اﻟﻘﺎﺳم، ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧك اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ:

"ﺣﻘﻖ ﺑﻧك اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻧﻣواً ﻣﻠﻔﺗﺎً ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮫ %56، ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 7.8 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2025، وﯾﻌزى ھذا اﻟﻧﻣو إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘوي، وزﯾﺎدة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷداء ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻣوﯾل وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘروض.

ﻛﻣﺎ ﺗﺧطت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣﺎﺟز اﻟﺗرﯾﻠﯾون درھم، ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻧﻣو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ ﺑﻔﺿل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣزدھر.

أﺣرزت ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل أداءً ﻗوﯾﺎً ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ إﯾرادات أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة ذاﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.

وﺗﺧطّت اﻷرﺑﺎح رﺑﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﺟز اﻟﻣﻠﯾﺎر درھم ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ﻧﻣو ﻗوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 7 بالمئة ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2025، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺻرف ﻛﻘوة ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

ﺗﺳﺗﺣوذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 35 بالمئة ﻣن ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻓﻊ ﺑﺄﻛﺛر 50 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2025.

كما ﺣﻘﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣواً اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﻘروض ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮫ 3.5 بالمئة ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2025، ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻹﻗراض ﺑﻣﻘدار 18 ﻣﻠﯾﺎر درھم، وﯾُﻌزى أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ھذا اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ".

من جانبه، قال ﺷﺎﯾن ﻧﯾﻠﺳون، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ: