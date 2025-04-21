ووفقا لبيانات (إير ناف رادار) فقد هبطت الطائرة، وهي من طراز 737 ماكس 8، في جزيرة جوام الأميركية الاثنين، بعد أن غادرت مركز التجميع التابع لبوينغ في تشوشان بالقرب من شنغهاي.

وجوام واحدة من المحطات التي تتوقف فيها مثل هذه الرحلات الجوية في الرحلة الطويلة التي تمتد لثمانية آلاف كيلومتر عبر المحيط الهادئ بين مركز إنتاج بوينغ في الولايات المتحدة في سياتل ومركز التجميع النهائي في تشوشان الذي يتم نقل طائرات بوينغإليه بحرا لاستكمال الأعمال النهائية وتسليمها لأي شركة طيران صينية.

وقامت أمس الأحد طائرة من طراز 737 ماكس مطلية بطلاء شركة طيران شيامن الصينية برحلة العودة من تشوشان وهبطت في مهبط بوينغ في سياتل.

ولم تتضح بعد الجهة التي اتخذت قرار عودة الطائرتين إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد تجد بوينغ مشتريا بديلا بعدما قالت الخطوط الجوية الماليزية إنها تجري محادثات مع الشركة المصنعة بشأن الحصول على الطائرات التي قد تصبح متاحة في حال توقفت شركات الطيران الصينية عن استلام الطائرات.