ونقل بيان للشركة عن رئيسها التنفيذي نيكولا إيرونيموس قوله "في بيئة تشغيلية حافلة بالتحديات والتقلبات، بدأت لوريال السنة بنموّ يتوافق مع توقعاتنا. وشهدنا مفاجآت إيجابية وأقل إيجابية، إذ كانت الولايات المتحدة أكثر صعوبة من المتوقع، بينما كانت الصين أفضل بقليل من المتوقع".

وأضاف: "في ظل الوضع الراهن، تتمثل أولوياتنا في تنشيط النمو وإدارة بيان الدخل لدينا لتعويض تأثير زيادات التعريفات الجمركية - والإفادة من هامش الربح الإجمالي لدينا، وهو أصلا صحي جدا".

وأكد إيرونيموس أنه "واثق" من استمرار "لوريال" في النمو على نحو اسرع من سوق التجميل العالمية "التي يُتوقع أن تنمو رغم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة"، و"تحقيق عام آخر من النمو في الإيرادات والأرباح".

وأشار البيان إلى أن مبيعات "لوريال" في سوق أميركا الشمالية "المتباطئة" انخفضت بنسبة 1.4 بالمئة لتبلغ 2.97 مليار يورو، بسبب التأثيرات المحاسبية العائدة إلى تطبيق نظام معلوماتي جديد. ولولا هذا التأثير، لكان نمو المبيعات في الولايات المتحدة وكندا زاد بنسبة 0.5 بالمئة، بحسب "لوريال".

وفي شمال آسيا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.4 بالمئة إلى 2.95 مليار يورو، لكنها تضمنت "تأثيرا إيجابيا" مرتبطا "بتوقع اعتماد أنظمة معلوماتية جديدة في الصين القارية"، وفقا للمجموعة. واضافت أن "سوق مستحضرات التجميل التي كانت راكدة في الصين في الربع الأول، بدأت تتعافى ببطء".

وارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 4.9 بالمئة لتصل إلى 3.9 مليار يورو.

وبقي قسم المنتجات الفاخرة ("لانكوم" و"إيف سان لوران" و"أرماني" و"كيلز" وسواها) الأكثر ديناميكية مع زيادة قدرها 7.3 بالمئة إذ بلغت 4.1 مليارات يورو.

وارتفعت مبيعات المنتجات الاستهلاكية ("غارنييه"و"مايبيلين" و"لوريال باريس" وسواها) بنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليارات يورو. "ولتحفيز سوق مستحضرات التجميل التي لا تزال راكدة، لا سيما في الولايات المتحدة، أطلق القسم خطة ابتكار" تشمل منتجات جديدة، بحسب المجموعة.

وارتفع حجم مبيعات قسم التجميل الجلدي ("لا روش بوزيه" و"فيشي" وغيرهما) بنسبة 3.5 بالمئة إلى 2.1 مليار يورو.