وبلغ صافي دخل الشركة 2.6 مليار دولار أو 3.64 دولار للسهم، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار أو 3.33 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان المحللون توقعوا أن تحقق الشركة ربحا بواقع 3.47 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت عائدات شركة أميركان أكسبريس في الربع الأول بواقع 7.44 % لتصل إلى 16.9 مليار دولار من 15.8 مليار دولار العام الماضي.