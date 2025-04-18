وقالت المجموعة، الخميس، إن أرباحها ربع السنوية قد ارتفعت بنسبة 21.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل 1.1 مليار دولار، بما يعادل 0.6 دولارا للسهم الواحد، مقابل 905 ملايين دولار بما يعادل 0.49 دولارا للسهم في العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول بنسبة 0.8 بالمئة سنويا إلى 7.9 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وتتوقع "أيه.بي.بي" نمو إيراداتها خلال الربع الثاني بنحو 5 بالمئة، في حين تتوقع استقرار هامش أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد بالقرب من نفس مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي وكان 19 بالمئة.