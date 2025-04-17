وسجلت الشركة عائدات في الربع الأول بقيمة 4.13 مليار يورو (4.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8.7 بالمئة مقارنة مع 3.8 مليار يورو كان قد سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت هيرمس بأن العائدات التي سُجلت في منطقة آسيا ارتفعت إلى 2.4 مليار يورو من 2.3 مليار يورو قبل عام.

وبلغت العائدات في أوروبا بلغت 857 مليون يورو مقارنة بـ757 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة "هيرمس" أنها سترفع أسعارها في الولايات المتحدة للتعويض عن تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المدير المالي للمجموعة، إريك هالجويه، إن الزيادات في الأسعار، التي تشتهر بحقيبة "بيركين" والأوشحة الحريرية والمنتجات الجلدية، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو.

ولم يحدد هالجويه مقدار الزيادة في الأسعار، لكنه قال إن هذه الخطوة "ستعوض بالكامل" تأثير الرسوم الجمركية.

وعادة ما ترفع "هيرمس"، المعروفة أيضًا بشعار "H" على أحزمتها ومنتجاتها الأخرى، الأسعار مرة واحدة سنويًا وكانت قد أعلنت بالفعل عن زيادة عالمية تتراوح بين ستة وسبعة بالمئة في وقت سابق من عام 2025.

وتجاوزت "هيرمس" منافستها الفرنسية "LVMH" لتصبح المجموعة الفاخرة الأكثر قيمة في العالم هذا الأسبوع بعد أن انخفض سعر سهم الشركة المصنعة للويس فويتون بسبب الأرباح المخيبة للآمال.