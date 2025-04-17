وتلقى الدولار ضربة قوية هذا الشهر، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية شاملة ثم أرجأتها، مما قوّض الثقة في نمو الاقتصاد الأميركي واستقراره.

وسجل الفرنك السويسري أعلى المكاسب بين عملات أكبر عشر اقتصادات في العالم، إذ ارتفع ثمانية بالمئة منذ الثاني من أبريل ويتداول عند 0.8167 مقابل الدولار، مقتربا من اختبار مستوى المقاومة عند أعلى مستوى له في عقد من الزمن عند 0.81.

وحقق اليورو والين مكاسب متقاربة، ليرتفعا نحو خمسة بالمئة مقابل الدولار فيما يزيد قليلا عن أسبوعين، مما يجعلهما في طريقهما لبعض التراجع.

وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1362 دولار اليوم في التعاملات الآسيوية، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، حتى مع توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم.

ولامس الدولار أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 141.62 ين في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتعافى إلى 142.61 بعد أن قال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا إنه لم تناقش مسألة سعر الصرف خلال محادثات التجارة في واشنطن.

وارتفع الين قبل الاجتماعات ترقبا لاتفاق طوكيو وواشنطن على تعزيز قيمته مقابل الدولار. ولكن مع تسجيل مراكز الشراء طويلة الأجل للين أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 1986، قد تتبدد هذه المكاسب حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، هامشيا إلى 99.6 ليقترب من إنهاء الاسبوع على استقرار.

ومن المرجح أن تتراجع أحجام التداولات مع حلول عيد القيامة، إذ تغلق العديد من الأسواق غدا احتفالا بالجمعة العظيمة، ويبقى بعضها مغلقا حتى يوم اثنين القيامة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مارس بأعلى وتيرة في أكثر من عامين، وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء إن المجلس سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير أسعار الفائدة.

وقال محللون في سيتي يرأسهم دانيل توبون رئيس أسعار الفائدة في مجموعة العشرة في مذكرة "لا نعتقد أن هذا تحول فعلي للتخلص من الدولار ولا نرى أي خطر حقيقي على وضع الدولار كعملة احتياطية".

وتوقع سيتي بنك أن يصل اليورو إلى أعلى مستوياته عند حوالي 1.20 دولار خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، قبل أن يبدأ الدولار بالتعافي.

وتداول الدولار النيوزيلندي أعلى من متوسطيه المتحركين لنحو 50 يوما و200 يوم عند 0.5912 دولار أمريكي اليوم الخميس، رغم أنه لم يحقق تقدما كبيرا بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بدت زيادات الأسعار مؤقتة ومن غير المرجح أن تعيق تخفيضات أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة عند 0.6343 دولار أمريكي، إذ لم يثبط انتعاش بيانات التوظيف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في مايو.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3216 دولار، متأثرا ببيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع أمس الأربعاء.