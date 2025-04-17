تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.20 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3359.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأونصة وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.

وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.

وأمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينج، في حين وضعت الحكومة الأميركية قيودا على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين.

وقفز الذهب بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن. وعادة ما ينظر للمعدن النفيس على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتراجع الدولار مقابل منافسيه ليظل قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.78 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.05 دولار فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.75 دولار.