وقالت الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان "يأتي المشروع بالتزامن مع مرور 20 عاما على افتتاح المول، في خطوة جريئة بمثابة إعادة بناء لهذه الوجهة البارزة في مجال التجزئة على مستوى المنطقة".

وأضافت أن عملية التجديد الشاملة تتضمن 20 ألف متر مربع إضافية لاستضافة 100 متجر تجزئة جديد.

وذكرت أن 1.1 مليار درهم إماراتي "خصصت لإجراء تحسينات رئيسية تشتمل على ناد صحي فاخر ومركز ثقافي... ومنطقة للمطاعم ومفاهيم ترفيه حديثة".

والسياحة حجر الزاوية في اقتصاد دبي، وتحولت مراكز التسوق مثل مول الإمارات بشكل متزايد إلى مراكز ترفيهية وثقافية تمثل مناطق جذب رئيسية للزوار الأجانب للمدينة.

وتسعى إمارة دبي إلى زيادة المساهمة السنوية التي يقدمها قطاع إدارة المعارض والفعاليات للناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثال لتصل إلى 14.7 مليار دولار بحلول عام 2033.

وقالت مجموعة ماجد الفطيم في بيانها إنها ستطلق "أربعة عروض ترفيهية جديدة في أواخر 2026"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.