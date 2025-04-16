ووقع الدولار ضحية اهتزاز الثقة في الولايات المتحدة بسبب التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة ومرتفعة وتطبيقها ثم تعليقها على مدى بضعة أسابيع اتسمت بالتقلب الشديد للمشهد التجاري العالمي وللأسواق بالتبعية.

وبعد أن هبط اليورو من صعود شهده الأسبوع الماضي وأوصله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مسجلا 1.1474 دولار، عاد في التعاملات الآسيوية ما بعد الظهيرة لموقف أقوى وارتفع 0.6 بالمئة إلى 1.1346 دولار مما ضغط على مؤشر الدولار لينزل دون مستوى 100، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ومنح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة الفرنك السويسري أكبر مكاسب بين عملات مجموعة الدول العشر وارتفع الأربعاء بنحو واحد بالمئة مسجلا 0.8184 للدولار.

وصعد الين بنحو 0.5 بالمئة إلى 142.6 للدولار وهو بذلك ليس بعيدا عن ذروة ستة أشهر. أما الجنيه الإسترليني فقد لامس بالفعل أعلى مستوى في ستة أشهر مسجلا 1.3296 دولار مع تجنب بريطانيا أكبر رسوم أميركية وإشارة نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إلى احتمالات إبرام اتفاق تجاري.

وتحول الجنيه الإسترليني بعد ذلك إلى انخفاض طفيف بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تباطأ في مارس لكن العملة احتفظت بمكاسبها التي حققتها في وقت سابق أمام الدولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تدولات ارتفاعا بنسبة 0.25 بالمئة مسجلا 1.3266 دولار بعد أن سجل قبل صدور البيانات مباشرة 1.329 دولار.

وقد يكون لمحادثات تبدأ في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بين اليابان والولايات المتحدة تأثير كبير على أسواق صرف العملات مع وجود تكهنات بشأن اتفاق الدولتين على أن يكون الين أقوى.

واحتفظ الدولار الكندي بقوته أمام الدولار الأميركي مسجلا 1.3934 وارتفع أربعة بالمئة منذ بداية أبريل. وتراجع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي قليلا عن أعلى مستوى لامساه مؤخرا لكنهما احتفظا بالمكاسب وسجل الدولار الأسترالي 0.6350 دولار أمريكي ونظيره النيوزيلندي 0.5917 دولار أميركي.