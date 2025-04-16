وهبط سهم شركة أدفانتيست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لإنفيديا، 6.6 بالمئة لتسجل ثاني أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكي. وهوى سهم شركة ديسكو لتصنيع معدات اختبار الرقائق ثمانية بالمئة.

وخسر المؤشر نيكي واحدا بالمئة ليغلق عند 33920.40 نقطة اليوم، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع شركات تصنيع معدات الاختبار 2.1 بالمئة، ما يجعله من أسوأ القطاعات أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة.

ورقائق الذكاء الاصطناعي (إتش20)، التي تستهدفها الحكومة الأميركية، هي الرقائق الأكثر تقدما من إنفيديا وتباع حاليا في الصين ولها دور محوري في جهود الشركة لمواصلة المشاركة في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر في الصين.

وإنفيديا محور رئيسي لضوابط التصدير الأميركية، إذ يسعى المسؤولون إلى منع بيع أحدث الرقائق إلى الصين. ونتيجة لذلك، دأبت إنفيديا على تصميم رقائق تقترب قدر الإمكان من الحدود المفروضة من الولايات المتحدة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "تشكل أخبار إنفيديا تطورا هائلا بالنسبة للتكنولوجيا الأميركية وشركات التكنولوجيا في كل مكان".

وأضاف رودا "يشير هذا إلى أن أي ابتكار تتوصل إليه الشركة للالتفاف على القيود الأميركية سيفرض عليه واضعو السياسات قيودا صارمة في نهاية المطاف".

وتابع "سيؤدي هذا إلى خنق أو تقييد نمو مبيعات إنفيديا وحصتها في السوق وإمكانات النمو الإجمالية".

وباستثناء أسهم قطاع الرقائق، لم تشهد الأسهم اليابانية سوى تحركات طفيفة مع انتظار المستثمرين أنباء جديدة بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 142 سهما، وارتفع 81 سهما، واستقر سهمان.

وفي إشارة إلى أن مخاوف الرسوم الجمركية لا تزال في صدارة الاهتمام، سجل قطاع الشحن أسوأ أداء في بورصة طوكيو بتراجعه 3.2 بالمئة.

ومن المقرر أن تنطلق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع، إذ سيصل ريوسي أكازاوا كبير المفاوضين اليابانيين إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.