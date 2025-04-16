وبلغت صافي الأرباح 6.99 مليار دولار أو 0.9 دولار للسهم مقارنة بـ 6.14 مليار دولار أو 0.76 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا تسجيل أرباحا صافية بواقع 82 سنتا للسهم، بحسب تقديرات LSEG.

وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 6% ليصل إلى 27.4 مليار دولار مقارنة بـ 25.8 مليار دولار العام الماضي. وكان المحللون قد توقعوا تسجيل إيرادات بواقع 26.99 مليار دولار، بحسب تقديرات LSEG.

وقد عزز هذه المكاسب صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين ما يدفعه البنك للمودعين وما يكسبه من القروض والاستثمارات، والذي ارتفع إلى 14.6 مليار دولار خلال الربع، متجاوزًا التوقعات أيضا البالغة 14.56 مليار دولار.

وارتفعت أسهم بنك أوف أميركا بنحو 4 بالمئة عند إغلاق بورصة وول ستريت لكن سجلت تراجعا في تداولات ما بعد الإغلاق.

وأعلن البنك أن إيرادات تداول الأسهم ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، متجاوزةً بقليل التوقعات البالغة 2.12 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات الدخل الثابت بنسبة 5% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقارنةً بالتوقعات عند 3.46 مليار دولار.

شهدت أسهم بنك أوف أميركا تراجعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تُسبب ركودًا اقتصاديًا.

انخفض سهم البنك بأكثر من 16 بالمئة هذا العام حتى إغلاق الاثنين الماضي.

يذكر أن أرباح كل من جي بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس قد تجاوزت توقعات المحللين، مدعومةً بطفرة في إيرادات تداول الأسهم، حيث استغلت البنوك تقلبات السوق خلال الربع الأول.