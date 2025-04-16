وبلغت أرباح الشركة حوالي 11 مليار دولار أو 4.54 دولار للسهم، مقارنة بـ 3.25 مليار دولار أو 1.34 دولار للسهم العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 240 بالمئة.

وكان المحللون قد توقعوا أن تسجل الشركة 2.58 دولار للسهم.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات جونسون آند جونسون خلال الربع الأول بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 21.9 مليار دولار مقارنة بـ 21.4 مليار دولار العام الماضي.