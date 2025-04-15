وقالت إريكسون إنها حققت أرباحا قدرها 1.24 كرونة للسهم الواحد خلال الربع الأول من عام 2025.

وبلغت أرباح إريكسون، خلال الربع الأول من عام 2024، 2.6 مليار كرونة، أو ما يعادل 0.77 كرونة للسهم الواحد.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 55 مليار كرونة (5.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 53.3 مليار كرونة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، بوريه إيكهولم، "بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا واثقين من مكانتنا القوية في قطاع شبكات الهواتف المحمولة، ونتوقع أن يستقر أداء الشركة خلال عام 2025".

وأضاف إيكهولم: "في ظل المشهد العالمي المتغير للتجارة وتقلبات الاقتصاد الكلية، نواصل التركيز على السيطرة على ما يمكننا التحكم فيه وتقديم الأفضل لعملائنا."