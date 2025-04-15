ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن الرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وضحة الخطيب قولها إن شركة البترول الوطنية الكويتية بدأت الثلاثاء الخطوات التنفيذية لدمج كيبك عن طريق ضمها بالكامل.

وتتولى شركة البترول الوطنية مسؤولية صناعة التكرير في الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بينما تتولى كيبك مسؤولية مرافق مصفاة الزور.

ونقلت الوكالة عن الخطيب قولها إن "التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النفط والغاز العالمية تضع القطاع النفطي الكويتي أمام مسؤولية مواكبة هذه التطورات وتحتم عليه تعزيز مرونته للتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها".

كما أكدت حرص القطاع على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه في الداخل والخارج و"تحقيق المزيد من النمو بما يتناسب مع مكانة الكويت على مستوى هذه الصناعة العالمية الحيوية".

وأدى القلق إزاء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية إلى حالة من الضبابية في أسواق النفط العالمية، مما دفع أسعار خام برنت إلى الانخفاض بأكثر من 20 بالمئة خلال أسبوع واحد إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وتعافت الأسعار لاحقا قليلا إلى نحو 66 دولارا للبرميل من أقل من 60 دولارا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح للصحفيين في يناير إن القدرة الإنتاجية للكويت تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأعلنت الدولة الخليجية الغنية العام الماضي عن اكتشاف نفطي ضخم تقدر احتياطياته بنحو 3.2 مليار برميل.