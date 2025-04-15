وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 بمقدار 300 ألف برميل يوميًا - أو ما يقرب من الثلث - ليصل إلى 730 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقرير شهري صدر الثلاثاء. وتركز نصف هذا التخفيضات في الولايات المتحدة والصين، اللتين تخوضان حربًا تجارية شاملة.

وتوقعت الوكالة أن "يتباطأ النمو بشكل أكبر في 2026 إلى 690 ألف برميل يوميا، إذ لم يمحُ انخفاض أسعار النفط سوى جزء من أثر ضعف البيئة الاقتصادية".

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري إن "النظرة المستقبلية المتدهورة للاقتصاد العالمي في ظل التصعيد الحاد والمفاجئ في التوتر التجاري في أوائل أبريل دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لنمو الطلب على النفط هذا العام".

تأتي هذه التوقعات في أعقاب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات دون 60 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الانتقامية. ومنذ ذلك الحين، تعافت العقود الآجلة لخام برنت قليلاً، حيث تم تداولها بالقرب من 65 دولارًا خلال تعاملات الثلاثاء.