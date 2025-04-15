انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء الاثنين وزير التجارة الصيني بشدة لوصفه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بأنها "مزحة"، لكنه قال إنه ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع بكين سيتطلب صيغة مختلفة تماما عن اتفاقات التجارة والعملة السابقة.
وفي حديثه لتلفزيون بلومبرغ أثناء زيارة للأرجنتين، قال بيسنت إن أي مفاوضات أميركية صينية يتعين أن تأتي من "القمة"، بمشاركة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال بيسنت "هذه ليست مزحة. أعني أن هذه أرقام كبيرة... أعتقد أن لا أحد يتصور أنها ستكون مستدامة، أو يريدها أن تبقى، لكنها ليست مزحة على الإطلاق".