وفي حديثه لتلفزيون بلومبرغ أثناء زيارة للأرجنتين، قال بيسنت إن أي مفاوضات أميركية صينية يتعين أن تأتي من "القمة"، بمشاركة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال بيسنت "هذه ليست مزحة. أعني أن هذه أرقام كبيرة... أعتقد أن لا أحد يتصور أنها ستكون مستدامة، أو يريدها أن تبقى، لكنها ليست مزحة على الإطلاق".