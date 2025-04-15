تعمل (إتش.بي.إس)، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، في 95 دولة وحققت إيرادات 1.267 مليار درهم (140 مليون دولار) في 2024، بزيادة 6.4 بالمئة عن 2023.

وكانت الشركة استحوذت في ديسمبر الماضي على شركة (سي.آر2) ومقرها دبلن، وهي متخصصة في تطوير برمجيات الخدمات المصرفية الرقمية والدفع.

وقال العلوي إسماعيلي لرويترز على هامش معرض (جيتكس أفريقيا) للتكنولوجيا في مراكش إن الشركة تدرس الاستحواذ على شركة بمجال التكنولوجيا المالية قادرة على تحقيق قيمة مضافة في مجالات تكنولوجية، منها الذكاء الاصطناعي. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأبرمت (إتش.بي.إس) في 2024 عقودا بلغت إجمالا 1.1 مليار درهم، بزيادة 386 بالمئة عن العام السابق له.

تجتذب الشركة نصف إيراداتها تقريبا من أفريقيا، ثم أوروبا والشرق الأوسط. وسعت (إتش.بي.إس) نطاق أعمالها إلى أستراليا العام الماضي، وإلى كندا في 2023.

وقال العلوي إسماعيلي إن (إتش.بي.إس) تسعى إلى تعزيز استثماراتها الحالية قبل التوسع في أميركا اللاتينية.

وأضاف أن الشركة ترى في تحركات البنوك المركزية الأفريقية لتقنين العملات الرقمية، المعروفة باسم العملات الرقمية للبنوك المركزية، "فرصة لزيادة المدفوعات الرقمية وتقليل تداول النقد".

وأضاف أن عملة رقمية من هذا القبيل بالنسبة لأنظمة (إتش.بي.إس) ستكون "عملة تضاف إلى (لائحة العملات في) المعاملات".