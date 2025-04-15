وقالت الشركة، أمس الاثنين، إنها حصلت على حوالي مليون قدم مربعة من الأرض الصناعية لإنتاج واختبار رقائق بلاكويل المتخصصة في ولاية أريزونا وأجهزة كمبيوتر الذكاء الاصطناعي فائقة القوة في تكساس كجزء من الاستثمارات التي قالت الشركة إنها ستبلغ أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال ينسن هوانغ مؤسس إنفيديا في بيان، الاثنين، "سيتم إنتاج محركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم بالولايات المتحدة لأول مرة.. إضافة التصنيع الأميركي سيساعدنا في تلبية الطلب المتزايد الذي لا يصدق بصورة أفضل، على رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر فائقة القوة، وسيعزز سلسلة إمدادنا ويزيد مرونتنا".

يأتي إعلان إنفيديا في الوقت الذي ذكرت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإعفاءات الجمركية للأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ليست سوى إعفاء مؤقت ريثما يُطوّر المسؤولون نهجًا جديدًا للتعريفات الجمركية خاصًا بصناعة أشباه الموصلات.

وقد أمضى مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب نفسه، أمس في التقليل من أهمية هذه الإعفاءات الجمركية الي تخفف ولن تلغي الرسوم الجمركية المقررة على واردات الأجهزة الاستهلاكية الشائعة ومكوناتها الرئيسية.