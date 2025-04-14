وعزت أوبك، في تقريرها الشهري الصادر الاثنين، هذا الخفض بشكل رئيسي إلى بيانات الربع الأول من العام الجاري والتأثير المتوقع على الطلب على النفط في ضوء التعريفات الجمركية الأمريكية المُعلنة مؤخرًا.

وفي الأسبوع الماضي، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لعام 2025 بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 900 ألف برميل يوميًا، بينما تتوقع مجموعة غولدمان ساكس نموًا في الاستهلاك لا يتجاوز 500 ألف برميل يوميًا.

وبحسب تقرير أوبك الأخير، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.04 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع أن يتوسع الطلب في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يقرب من 1.25 مليون برميل يوميا في عام 2025.

كما توقعت المنظمة نمو المعروض النفطي من خارج تحالف أوبك+ خلال العام الحالي بحوالي 0.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في عام 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بحوالي 1.01 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.

ورجحت أوبك أن تأتي غالبية زيادة إمدادات السوائل النفطية العالمية في 2025 من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.

كما توقعت نمو المعروض النفطي من خارج تحالف أوبك+ خلال 2026 إلى حوالي 0.9 مليون برميل يوميا.

في سياق متصل، خفضت أوبك تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3 بالمئة في عام 2025.