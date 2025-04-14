ونقل بيان للشركة عن الرئيسة التنفيذية داليا خورشيد قولها إن هذه الزيادة "تعزز خطة النمو عبر جميع منصات الشركة مع التركيز على التوسع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي".

وقال البيان "جاءت الغالبية العظمى من الاكتتاب من قبل استثمارات أجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بلتون واستراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام".

وأضاف أنه من المقرر توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال عبر جميع منصات الشركة لدعم استراتيجية النمو من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية وتوسيع محفظة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى جذب كفاءات.

واضطلع بنك أبوظبي الأول مصر بدور البنك المتلقي للاكتتاب.

وأشارت بلتون القابضة إلى أنها حققت نتائج متالية "استثنائية" في 2024، إذ "ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة إلى نحو 7.2 مليار جنيه، بنمو يقترب من أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، في حين زاد صافي الأرباح إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه، بنمو 4.6 ضعف على أساس سنوي".

وعزت الشركة النتائج إلى "الأداء القوي عبر جميع منصات الشركة، في مقدمتها منصة الأنشطة المالية غير المصرفية التي حققت إيرادات تجاوزت 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب ستة أضعاف على أساس سنوي، ومنصة بنك الاستثمار التي سجلت نموا ملحوظا بإيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 2.4 ضعف على أساس سنوي".