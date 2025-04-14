وحل مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية في التصنيف العام لأكثر المطارات ازدحاماً في العالم "حركة المسافرين الدولية والمحلية"، بعد مطار أتلانتا الأميركي، فيما جاء مطار دالاس فورت وورث في المرتبة الثالثة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الركاب العالمية في 2024 قاربت 9.5 مليار مسافر، بزيادة 9 بالمئة عن عام 2023، وبارتفاع 3.8 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل وباء كورونا في عام 2019، كما أن المطارات العشر الأكثر ازدحاماً، والتي تمثل 9 بالمئة من إجمالي حركة الركاب، سجلت نمواً بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023.

من جانب آخر، سجل الشحن الجوي نمواً عالمياً بنسبة 8.4 بالمئة، ليصل إلى أكثر من 124 مليون طن متري في عام 2024.

وقال المدير العام لمجلس المطارات العالمي جاستن إرباتشي، "تُظهر المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم مرونتها المذهلة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية".