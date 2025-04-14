وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.18 بالمئة لينهي الجلسة عند 33982.36 نقطة بعد أن ارتفع 2.22 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمئة ليغلق عند 2488.51 نقطة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال يوجو تسوبوي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "لا تزال السوق متأثرة بأخبار متباينة... ولا تكفي أي منها لتشجيع المستثمرين على بناء مراكز لهم بثقة".

استثنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يكثر استيرادها من الصين من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما منح دفعة قوية لشركات التكنولوجيا مثل أبل التي تعتمد على المنتجات المستوردة.

غير أن ترامب ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قالا مطلع الأسبوع إن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة ​​إلى جانب أشباه الموصلات، والتي قد تفرض في غضون شهر.

كان ترامب قد أعلن عن رسوم جمركية مضادة على عشرات الدول في الثاني من أبريل، مما أثار موجة من التراجع في السوق، لكنه عاد وجمدها 90 يوما بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ.

ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10 بالمئة على جميع الواردات الأميركية تقريبا سارية.

وارتفعت اليوم أسهم الشركات التي تورد أجزاء تدخل في صناعة آيفون، إذ ارتفع سهم موراتا للتصنيع 1.65 بالمئة وقفز سهم تي.دي.كيه 4.27 بالمئة وسهم تايو يودن ستة بالمئة.

كما قفز سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.92 بالمئة، في أكبر دفعة للمؤشر نيكي.