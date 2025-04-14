وقال البنك إن أرباحه ربع السنوية بلغت حوالي 4.2 مليار دولار بما يعادل 2.6 دولارا للسهم الواحد، مقابل 3.3 مليار دولار بما يعادل 2.02 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 27.3 بالمئة على أساس سنوي.

وكان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 2.19 دولارا للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات مورغان ستانلي خلال الربع الأول بنسبة 17.2% سنويا إلى 17.7 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.