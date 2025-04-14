وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اجتمع في مدينة الرياض الأحد مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع تناول بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان السعودي والأميركي خلال الاجتماع" أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة" ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكشف وزير الطاقة الأميركي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض، عقب اجتماع مع نظيره السعودي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الجانبين تشمل "تقنية إنتاج الطاقة النووية المدنية".