وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك إن الأداء القوي لقطاع الأسواق في البنك ساعد في تحقيق البنك لأداء قوي مرة أخرى في الربع الأول.

وبلغت أرباح السهم الواحد في جيه.بي مورغان خلال الربع الأول 5.07 دولارا مقابل 4.44 دولارا خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 4.63 دولارا للسهم وفقا لبيانات شركة فاكت سيت.

ووصل إجمالي إيرادات بنك جيه.بي مورغان خلال الربع الأول 46 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون 44 مليار دولار فقط.