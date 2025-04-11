ووفقا للمركز فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمئة وقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.7 بالمئة، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا.

وقالت باميلا كوك-هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، لرويترز "إذا استمر هذا التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، فسيؤدي إلى انخفاض بنسبة 80 بالمئة في التجارة بين البلدين، وقد تكون تداعيات ذلك كارثية على جميع الأصعدة".

ولا تزال الأسواق العالمية تواجه اضطرابات الجمعة، وذلك في أعقاب إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على عشرات الدول، في حين زاد الرسوم على الواردات الصينية مما يرفعها فعليا إلى 145 بالمئة عند أخذ الرسوم المفروضة في وقت سابق من العام في الحسبان.

ورفعت بكين رسومها الجمركية على الولايات المتحدة مع كل زيادة يقرها ترامب. وقالت وزارة المالية الصينية اليوم إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الغد، وذلك ارتفاعا من 84 بالمئة التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وقالت كوك-هاميلتون "قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأثير أكثر ضررا بكثير من إلغاء المساعدات الخارجية"، محذرة من أن الاقتصادات النامية تواجه خطر خسارة المكاسب الاقتصادية التي حققتها في السنوات القليلة الماضية.

وتستند توقعات مركز التجارة الدولية إلى بيانات قام بجمعها، ولا تعكس أثر تعليق رسوم جمركية لمدة 90 يوما وزيادة الرسوم الجمركية لاحقا بين الصين والولايات المتحدة.