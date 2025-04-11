ومن المتوقع أن يؤدي اندماج العلامتين التجاريتين الكبيرتين إلى إنشاء مجموعة إيطالية في قطاع المنتجات الفاخرة يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من ستة مليارات يورو، قادرة على منافسة المجموعات العملاقة في القطاع، وأبرزها "إل في إم إتش" و"كيرينغ"، رغم التباطؤ الذي يشهده عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"برادا" باتريتزيو بيرتيلي "يسعدنا أن نرحّب بفيرساتشي في مجموعة برادا وأن نبني فصلا جديدا لماركة نتشارك معها التزاما قويا بالابتكار والحرفية والتراث".

ويأتي هذا الاتفاق في عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة في قطاع الأزياء الفاخرة، والذي شهد اندماج أسماء كبيرة في عالم الموضة الإيطالية مثل "غوتشي" و"فندي" و"بوتيغا فينيتا" بمجموعات منافسة فرنسية.

واضطرت "كابري هولدينغز" التي استحوذت على "فيرساتشي" عام 2018 لقاء 1.83 مليار يورو، للقبول بسعر مخفّض بشكل كبير في سياق اقتصادي قاتم بسبب الأزمة التي تشهدها سوق السلع الفاخرة وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

كانت دار الأزياء حينها مملوكة بنسبة 80 بالمئة من العائلة و20 بالمئة من صندوق "بلاك روك" الأميركي.

بعد أسابيع طويلة من المفاوضات، اتخذت "برادا" الخطوة رغم الاضطرابات التي أحدثتها في الأسواق زيادات الرسوم الجمركية الهائلة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووافق مجلسا إدارة "برادا" و"كابري هولدينغز" على الصفقة، ومن المتوقع أن تتم في النصف الثاني من عام 2025.

وعام 1978، أسس المصمم جاني فيرساتشي وشقيقه سانتو دار "فيرساتشي" التي أصبحت ماركة بارزة في قطاع الأزياء الإيطالية.

وكانت "فيرساتشي" عيّنت داريو فيتالي مديرا إبداعيا جديدا لها في مارس، بعدما كان يعمل لصالح ماركة "ميو ميو" المملوكة لـ"برادا".

وقد خلف داريو فيتالي دوناتيلا فيرساتشي التي قادت دار الأزياء منذ العام 1997 بعد مقتل شقيقها جاني، مؤسس الماركة، على يدي رجل مختل ذهنيا، قبل أن تستقيل من مهامها في الأول من أبريل.