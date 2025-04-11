وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع وزير الطاقة الأميركي ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - علاقات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خاصة في مجالات الطاقة والاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي المستدام إضافة إلى إيجاد فرص جديدة تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق حرص بلاده على تعزيز شراكاتها البناءة والممتدة مع الولايات المتحدة الأميركية التي ترتكز على التعاون الفاعل لدفع التقدم والتنمية المشتركة.. كما شدد على التزام دولة الإمارات بالإسهام في تعزيز أمن الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي لمصلحة الجميع، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

حضر اللقاء..الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من المسؤولين.