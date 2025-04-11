خسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5 بالمئة) مسجلة 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واستقر كلا الخامين على انخفاض يزيد عن دولارين أمس الخميس.

ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأميركي 3.8 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة أيضا في الأسبوع السابق.

قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في إيه.إن.زد بنك، في مذكرة اليوم الجمعة، إن أسعار النفط "تتعرض لضغوط وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن البنك يتوقع أنه في حال انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عن ثلاثة بالمئة سينخفض ​​استهلاك النفط بنسبة واحد بالمئة.