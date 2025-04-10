وأعلنت بورشه ومرسيدس بنز ومجموعة فولكسفاغن عن انخفاض في مبيعاتها في الصين، ومن المرجح أن تزيد الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عزوف المستهلكين عن الإنفاق.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط 32 بالمئة عالميا و64 بالمئة في أوروبا مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية في المنطقة وسط طرح طرازات جديدة قبل تشديد أهداف انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي.