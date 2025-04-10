وكان محللون قد توقعوا انتعاش الأسواق الآسيوية، خاصة بعد أن سجلت الأسهم الأميركية أحد أفضل أيامها في التاريخ الأربعاء، وسط تفاؤل واسع في وول ستريت بأن ترامب سيخفف من حدة الرسوم الجمركية.

وفي تداولات الخميس الصباحية، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 8.8 بالمئة ليصل إلى 34511 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.9 بالمئة ليصل إلى 2534.89 نقطة.

وارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ 7748 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.2 بالمئة إلى 2413 نقطة.

وقفزت الأسهم التايوانية بأكثر من 9 بالمئة.

قفزة وول ستريت تُسمع في آسيا وأوروبا

وفي أوروبا، قفزت العقود الآجلة للمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 9.25 بالمئة، كما سجلت عقود داكس الألماني ارتفاعا بنسبة 8.95 بالمئة وعقود فايننشال تايمز قفزت بنسبة 6.01 بالمئة

ووصف ستيفن إينس، الشريك الإداري في شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول، رد فعل السوق بأنه انتقال "من الخوف إلى النشوة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال: "لقد أصبح الوضع الآن تحت السيطرة، خاصة مع تراجع التوقعات بانكماش عالمي، ومع ارتياح كبير لدى مصدري آسيا"، في إشارة إلى الرسوم المفروضة على الصين التي أبقى عليها ترامب.

وانهت وول ستريت تداولات أمس بارتفاعات تاريخية، فقد قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5 بالمئة، وهي نسبة تعادل أداء جيدا للسوق في عام كامل.

وكان المؤشر شهد تراجعا في وقت سابق من اليوم ذاته بسبب مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى ركود اقتصادي عالمي.

وقالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق لدى بي.أم.أو برايفت ويلث، لوكالة رويترز، "الأسواق كانت في انتظار سبب للارتفاع لبضعة أيام. لا يمكن للأسواق تحمل ظروف قاسية لفترة طويلة دون أن يسيطر عليها الإرهاق، تماما مثل طفل صغير ينفجر غضبا".

وأضافت "تعليق الرسوم لمدة 90 يوما يفسح مجالا جيدا يسمح بالتفاوض، وقد أعيد ضبط تقييمات السوق كما هو واضح. ومع ذلك لا تزال الضبابية قائمة بالنسبة للشركات".

كان ترامب قد قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي لكنه زاد الضغوط على الصين.

وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104 بالمئة إلى 125 بالمئة، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتبادل البلدان فرض الرسوم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وتتوقع الأسواق بنسبة 72 بالمئة خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو.

الذهب يواصل المكاسب

وفي أسواق المعادن النفيسة، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3089.17 دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش، وكان المعدن النفيس قد صعد الأربعاء بأكثر من 3 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة مسجلة 3104.90 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.