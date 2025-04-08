ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الهندية في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن اعتزام عملاق صناعة الإلكترونيات الأميركية آبل استيراد كميات أكبر من هواتف أيفون المصنوعة في الهند إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتفعة التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة من الصين.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن شركات تصنيع الإلكترونيات في الهند كانت محور التركيز مع تزايد التوقعات بتحول المزيد من الشركات إلى الإنتاج في الهند بدلا من الصين للاستفادة من الانخفاض النسبي للرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية.
وارتفع سعر سهم شركة ديكسون تيكنولوجيز بنسبة 5.5 بالمئة وسهم سيرما إس.جي.إس بنسبة 6.5 بالمئة وسهم كاينس تك بنسبة 5.9 بالمئة وسهم أمبير إنتربرايز بنسبة 5.6 بالمئة وسهم بي.جي إلكتروبلاست بنسبة 9.4 بالمئة.