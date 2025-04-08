ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الهندية في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن اعتزام عملاق صناعة الإلكترونيات الأميركية آبل استيراد كميات أكبر من هواتف أيفون المصنوعة في الهند إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتفعة التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة من الصين.