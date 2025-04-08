وتم إعادة فتح الأسواق المالية في إندونيسيا، الثلاثاء، بعد إغلاق دام قرابة أسبوعين بمناسبة عطلة عيد الفطر، لتواجه تقلبات عالمية وتوترات تجارية جديدة أثارتها الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتراجع مؤشر جاكرتا المركب، الذي يضم جميع الأسهم المدرجة في بورصة إندونيسيا، بواقع 598 نقطة ليصل إلى 5912 نقطة، أي بنسبة 9.2 بالمئة، بعد دقيقتين فقط من افتتاح يوم التداول.

وأدى الانخفاض الحاد إلى تعليق مؤقت للتداولات بهدف منح الأسواق وقتا للتهدئة وللمستثمرين لتقييم المخاطر الناشئة.

وأعلنت بورصة إندونيسيا، في بيان، "اليوم، 8 أبريل 2025، تم تعليق التداول مؤقتا في نظام بورصة إندونيسيا". وتم استئناف التداول بعد 30 دقيقة.

وتعد مثل هذه التوقفات نادرة، ولا تحدث إلا حين انخفاض السوق بشكل حاد بنسبة 5 بالمئة أو10 بالمئة أو15 بالمئة بموجب قواعد حماية السوق في إندونيسيا.

والهدف من التعليق المؤقت منع عمليات البيع الناجمع عن الذعر، والتسبب في خسائر أكبر، والحفاظ على النظام المالي.