وبعد مفاوضات استمرت قرابة عامين، اتفقت أدنوك وأو.إم.في على دمج أعمالهما في مجال البولي أوليفينات لتأسيس مجموعة بروج الدولية، وهي شركة عملاقة في مجال الكيماويات بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار.

وقالت أو.إم.في التي تتخذ من فيينا مقرا إن التأثير الإيجابي للاندماج على "نتائج التشغيل النظيفة" سيكون في نطاق من 40 إلى 70 مليون يورو في الربع الأول، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وتعتمد ‭"‬نتائج التشغيل النظيفة‭"‬ على التكلفة الحالية للإمدادات، وتستبعد العناصر التي تحدث لمرة واحدة والمكاسب والخسائر قصيرة الأجل من مخزون الطاقة.

ومع ذلك، أشارت أو.إم.في إلى انخفاض أحجام المبيعات في أعمالها المتعلقة بالطاقة في الربع الأول.

وقال محللون في مجموعة إيرستي في مذكرة للمستثمرين "سيكون الربع الأول متباينا بشكل عام، إذ لا تزال الشركة تحقق تدفقات نقدية قوية من أعمال الطاقة والوقود والمواد الخام التقليدية".

ومن المقرر أن تعلن أو.إم.في عن نتائجها الكاملة للربع الأول في 30 أبريل.