كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 3.8 تريليون ين مقابل عجز قيمته 258 مليار ين خلال يناير.

جاء ذلك في حين تراجعت قيمة واردات اليابان خلال فبراير بنسبة 1.9 بالمئة إلى 8.3 تريليون ين في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 10.4 بالمئة سنويا إلى 9 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا بقيمة 713 مليار ين.

في الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 42.2 مليار ين في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 2.3 تريليون ين.