ويأتي تعافي معظم البورصات الإقليمية في أعقاب يوم عاصف في وول ستريت، بعدما تراجعت الأسهم بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء، إنها " ستكافح حتى النهاية" وتتخذ إجراءات مضادة غير محددة ضد الولايات المتحدة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم أخرى بنسبة 50 بالمئة على الواردات الصينية.

وأغلق مؤشر نيكي 225 مرتفعا بنسبة 6 بالمئة ليسجل 33012، مسجلا أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ السادس من أغسطس.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأكثر من ستة بالمئة إلى 2432.02 نقطة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال تاكاماسا إيكيدا، المدير في جي.سي.آي لإدارة الأصول "أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد اعتقادهم بوجود حالة بيع مفرط قبل انتعاش. كما لاحظوا بوادر على تعافي السوق مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تداولات اليابان".

وفقد المؤشران نيكي وتوبكس نحو 13 بالمئة من مستوياتهما قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على اليابان التي تعتمد على التصدير.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الاثنين إنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب عبر خلالها عن خيبة أمله من سياسات الرسوم الجمركية وحثه على إعادة النظر فيها.

وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 8.7 بالمئة وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 11.8 بالمئة.

وزادت أسهم البنوك ومنها سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي صعد 10.7 بالمئة وسهم مجموعة ميزوهو المالية الذي ارتفع 13.5 بالمئة.

وتقدمت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشرا. وقفز قطاع المعادن غير الحديدية بنحو 12 بالمئة متصدرا قائمة الرابحين.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، أغلق 99 بالمئة منها على ارتفاع.

وفي أنحاء آسيا، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1 بالمئة ليغلق عند 03ر20036 نقطة. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4 بالمئة ليغلق عند 3140.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 بالمئة ليسجل 2334، في حين ارتفع مؤشر اس اند بي/ايه اس اكس 200 في استراليا بنسبة 2.3 بالمئة ليغلق عند 7510.

مع ذلك، تراجعت البورصات في تايلاند وإندونيسيا، بعدما عادت للعمل بعد العطلات. وتم تعليق التداول لفترة وجيزة في جاكرتا، عندما انخفض مؤشر جيه اس اكس بأكثر من 9 بالمئة. كما انخفض مؤشر اس إي تي في تايلاند بنسبة 4.2 بالمئة.

وفي تايوان، تراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 4 بالمئة بسبب خسائر شركة تي اس ام سي التايوانية لأشباه الموصلات، أكبر شركة في العالم لإنتاج الرقائق الإلكترونية. وقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 3.8 بالمئة اليوم .