وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، الاثنين، "انخفضت أسعار النفط، وانخفضت أسعار الفائدة، يجب على الاحتياطي الفيدرالي البطيء خفض أسعار الفائدة!، انخفضت أسعار المواد الغذائية، ولا يوجد تضخم، والولايات المتحدة التي تعرضت للإساءة لفترة طويلة تجني مليارات الدولارات أسبوعيًا من الدول المسيئة من خلال التعريفات الجمركية المعمول بها بالفعل. هذا على الرغم من حقيقة أن أكبر المعتدين على الإطلاق، الصين، التي تنهار أسواقها، رفعت للتو تعريفاتها الجمركية بنسبة 34 بالمئة، بالإضافة إلى تعريفاتها المرتفعة بشكل سخيف على المدى الطويل (بالإضافة إلى ذلك!)، غير مدركة لتحذيراتي للدول المسيئة بعدم الرد. لقد كسبوا ما يكفي، لعقود من الزمن، مستغلين الولايات المتحدة الطيبة! "قادتنا" السابقون هم المسؤولون عن السماح بحدوث هذا، والكثير غيره، لبلدنا. اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وكان ترامب قد حث في أواخر شهر مارس الماضي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأميركي في الاجتماع الأخير بالإبقاءعليها دون تغيير.

وذكر ترامب، حينها، خلال اجتماع مع حكومته في البيت الأبيض "أود أن أرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة".