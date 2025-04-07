وتنتج شركة "هاجيدورن-إن سي" ما يسمى بالنيتروسليولوز، وهو أحد مكونات مساحيق دفع المقذوفات. ويُنتَج النيتروسليلوز من خليط من حمض النيتريك وحمض الكبريتيك؛ ويعرف أيضا باسم "قطن البارود" ويحترق بسرعة كبيرة.

وتملك راينميتال حاليا ثلاثة مواقع ضمن مجموعتها لإنتاج النيتروسليولوز: في سويسرا وإسبانيا وجنوب أفريقيا. وبالاستحواذ على "هاجيدورن-إن سي" سيكون للمجموعة أول موقع لإنتاج قطن البارود في ألمانيا.

وقال رئيس راينميتال، أرمين بابرجر: "يساعدنا هذا الاستحواذ على التغلب على مشكلة استراتيجية في إنتاج مواد دفع المقذوفات"، مضيفا أن هذا الاستحواذ يضمن الوصول إلى مصدر مهم للمواد الخام.

وأوضحت راينميتال في دوسلدورف أن الشيء الوحيد المتبقي لإتمام الاستحواذ على شركة "هاجيدورن-إن سي" - التي يعمل بها نحو 90 موظفا - هو موافقة السلطات المختصة المعنية بمكافحة الاحتكار.

ولم يتم الكشف عن سعر الشراء.

وأعرب جيرارد هوفمان، عضو مجلس إدارة "هاجيدورن-إن سي"، عن تطلعه للاستحواذ، الذي سيوفر للشركة آفاقا جديدة وفرصا للنمو.

ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، شهدت راينميتال نموا سريعا مع ارتفاع الطلب على ذخيرة المدفعية على وجه الخصوص. وتعد راينميتال أكبر شركة لتصنيع ذخيرة المدفعية في العالم الغربي.

وتسلم راينميتال قذائف المدفعية التي يبلغ قطرها 155 ملم إلى أوكرانيا، من بين بلدان أخرى. وحتى لو انتهت الحرب هناك قريبا، تتوقع راينميتال أن يظل الطلب مرتفعا، حيث تحتاج أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ملء مستودعاتها الفارغة في مواجهة التهديد الروسي.

وفي مستهل تداولات اليوم في مؤشر داكس الألماني هوى سهم راينميتال بنحو 27 بالمئة، في موجة بيع اكتسحت كل الأسواق بسبب رسوم ترامب الجمركية.