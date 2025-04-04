في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، فرض التجار علاوة سعرية تراوحت بين ست دولارات و13 دولارا للأوقية (الأونصة) فوق أسعار المعاملات الفورية بالسوق العالمية، مقارنة بخصم أربعة دولارات وعلاوة بلغت دولارا الأسبوع الماضي.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "أعتقد أن هذا يعكس حقيقة أننا في سوق قوية في الاتجاهين.. من ناحية تجتذب حالة عدم اليقين السائدة مستثمرين جددا بينما يتجه آخرون إلى الخروج للفوز بالأسعار القياسية".

وأضاف "سمعنا أن هناك تجارة نشطة للسبائك المسكوكة حديثا".

في غضون ذلك، من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية شراء الذهب هذا العام بسبب المخاطر الناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كشف ترامب يوم الأربعاء عن خطته المنتظرة بشأن الرسوم الجمركية، والتي تضمنت فرض رسوم 10 بالمئة كحد أدنى على معظم السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم جمركية أعلى بكثير على سلع من عشرات الدول.

وفي الهند، قدم التجار هذا الأسبوع خصومات تصل إلى 20 دولارا للأوقية فوق الأسعار المحلية الرسمية، بما يتضمن رسوم استيراد ستة بالمئة وضريبة مبيعات ثلاثة بالمئة، مقارنة بخصم بلغ 33 دولارا الأسبوع الماضي.

وقال متعامل في الذهب يعمل في بنك خاص في مومباي "التقلبات المستمرة في الأسعار تدفع المشترين إلى التراجع. إنهم يترددون في انتظار استقرار الأمور".

وفي اليابان، استقر سعر بيع الذهب عند علاوة 0.5 دولار.

وقال أحد التجار في طوكيو "شهدنا بعض عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن عندما انخفضت الأسعار، كانت هناك بعض عمليات الشراء".