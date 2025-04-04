وقال البنك "متوسط توقعاتنا السنوية حاليا 69/66 دولارا للبرميل لبرنت/غرب تكساس الوسيط في عام 2025، و62/59 دولارا في عام 2026، وهو أقل بأربعة دولارات من المتوسطات السنوية المتوقعة لعام 2026"، بحسب وكالة رويترز.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها ضمن أوبك+ قد قررت المضي في خططهم لزيادة إنتاج النفط، وتهدف الخطط حاليا إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو ارتفاعا من 135 ألف برميل يوميا كما كان مخططا في البداية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، رسوما جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوم أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

واستثنى القرار واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة إلا أن هذه السياسات بشكل عام قد تؤدي إلى تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأجيج النزاعات التجارية، مما سيضغط على أسعار النفط.