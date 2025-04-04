ويعزى هذا الإنجاز إلى النمو الملحوظ في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، والذي ارتفع بنسبة 13.8 بالمئة ليصل إلى حوالي 153.6 مليار ريال في عام 2024، وذلك وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وأكدت وزارة السياحة السعودية، أن هذا النمو الكبير في فائض بند السفر يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة، وكافة مكونات منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذا النمو يؤكد على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية، للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة، لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.