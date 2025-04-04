وكانت 2 بوينت زيرو قد أعلنت في مطلع العام الجاري، عن عزمها استثمار مليار دولار في رأس المال طويل الأمد لدعم رسالة مسيرة المتمثلة في بناء منصة عابرة للقارات تسهم في تعزيز الشمول المالي، وتستهدف في المرحلة الأولى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات في مختلف أنحاء العالم.

وقال عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة: "نشارك أدڤا الرؤية والقيم ذاتها، إذ نمنح الأولوية لجعل الخدمات المالية متمحورة حول الإنسان وتوفيرها للجميع بتكلفة مناسبة، وسنعمل معاً على تحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مالية مبتكرة مخصصة للمجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ومن خلال اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة لدى مسيرة، ستعيد المنصة المشتركة رسم ملامح تجربة العملاء في مجال التمويل الرقمي، وتوفر حلول اقتراض سريعة وشاملة وعالية التخصيص للأفراد الذين يعانون من نقص الخدمات في جميع أنحاء مصر.

وفي إطار المرحلة التالية للتوسع، قدمت شركة أدڤا طلباً للحصول على أول رخصة للتمويل الرقمي الموجّه للمستهلكين في مصر، في خطوة تنظيمية هي الأولى من نوعها ستتيح إمكانية إجراء عمليات تسجيل شاملة للعملاء، عبر اعتماد إجراءات إلكترونية لدراسة وتحليل العميل واعتماد التواقيع الرقمية الملزمة قانونياً.

وتسهم هذه الخطوة في تمكين شركة أدڤا من إزالة العقبات التي تحول دون وصول أكثر من 50 مليون مواطن مصري إلى الخدمات المصرفية، مما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودعم جهود التحول الرقمي.

وستركز شركة أدڤا بعد صفقة الاستحواذ على سوق التمويل الموجّه للمستهلكين في مصر، وتعمل على تطوير منتجات مالية مخصصة للاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تحسين الوصول الائتماني للمجموعات التي عانت تاريخياً من نقص الخدمات.

وتنسجم صفقة الاستحواذ مع أجندة مصر للتحول الرقمي والشمول المالي، كما ترسخ التزام مسيرة و2 بوينت زيرو ببناء منصات مستدامة تركز على تحقيق أثر فعلي لتمكين المجتمعات وتوفير القيمة القابلة للنمو في الأسواق الناشئة.