وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، الخميس، استخدم ترامب تيك توك كمثال على كيفية استخدام الرسوم الجمركية للتفاوض مع الدول الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي "هناك وضع بخصوص تيك توك، حيث من المرجح أن تقول الصين سنوافق على صفقة ولكن هل ستتخذون إجراء بشأن الرسوم الجمركية؟"

وأضاف "قد نستخدم الرسوم الجمركية للحصول على شيء في المقابل".

وأمام تيك توك مهلة حتى الخامس من أبريل للتوصل إلى اتفاق للعثور على مشتر غير صيني. ويواجه الطبيق تهديد الحظر في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن إدارته أصبحت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك، بمشاركة العديد من المستثمرين.

أدلى ترامب بهذه التعليقات بعد يوم واحد من إعلانه عن فرض رسومٍ جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى على بعض من أكبر الشركاء التجاريين.

وتواجه الصين الآن رسوما جمركية بنسبة 54 بالمئة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ولم يرد تطبيق تيك توك فورا على طلب التعليق من وكالة رويترز.