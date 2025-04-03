تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1064 نقطة أو ما يعادل 2.5 بالمئة، مما يعكس قلق المستثمرين من تأثير التعريفات الجديدة على الشركات الأميركية والاقتصاد بشكل عام. ​

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر، مع تراجع بنسبة 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي. ​

وهوت أسهم الشركات متعددة الجنسيات في تداولات ما قبل الافتتاح.

فقد انخفضت أسهم نايكي وآبل بنسبة 9 بالمئة و7 بالمئة على التوالي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكان كبار بائعي السلع المستوردة من بين الأكثر تضررًا. فقد خسر سهم فايف بيلو 11 بالمئة، وتراجع سهم دولار تري بنسبة 10.7 بالمئة، وتراجع سهم جاب بنسبة 9 بالمئة تقريبًا. وتراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل حالة من العزوف عن المخاطرة، حيث انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 3.5 بالمئة، وتسلا بنسبة 4.1 بالمئة.

يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، خاصة مع توقعات بفرض الدول المتضررة تعريفات انتقامية على المنتجات الأميركية.​