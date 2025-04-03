ويركز التعاون بين الشركتين على استكشاف أفضل فرص الاستحواذ المشترك والاستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية، مع التأكيد على التوسع في الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت المذكرة بنداً أساسياً يهدف إلى بحث آفاق الاستثمارالمشترك في مجالي التقنية الإعلانية والذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلانات الخارجية.

ويعد هذا العنصر محورياً في التحولات المستقبلية التي يشهدها القطاع، إذ يتم التركيز على تطوير منصات إعلانية مبتكرة تعتمد على تقنيات متقدمة مثل منصات عرض الإعلانات الرقمية (SSP)، مما يسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى الفئات الإعلانية المستهدفة، وتحقيق استدامة أكبر للقطاع، إلى جانب التكامل مع منظومة الإعلانات المستقبلية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، قال محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ملتيبلاي يؤكد التزام الشركة الثابت بتوسيع نطاق أعمالها عالمياً، بما يواكب توسعها في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المنصة الإعلانية الأكبر في المنطقة، كما يعزز هذا التعاون إستراتيجيتها في استكشاف فرص النمو في الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستدعم ريادتها كواحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً، ويتيح لها تقديم حلول إعلانية مبتكرة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من جهتها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إن الشراكة مع "العربية للإعلانات الخارجية" تُشكل جزءاً أساسياً من إستراتيجية التوسع العالمي لمجموعة ملتيبلاي، فمن خلال تضافر جهود قطبين مهمين في قطاع الإعلام والإعلان، نؤسس قاعدة قوية لتقديم حلول جديدة في مجال الإعلانات الخارجية وتكنولوجيا الإعلانات.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للتوسع العالمي الطموح الذي تتطلع إليه كل من مجموعة ملتيبلاي والعربية للإعلانات الخارجية، عبر إنشاء مشروع مشترك يستهدف فرص النمو العالمية في مجال الإعلانات الخارجية والتقنيات الإعلانية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة لتحفيز اهتمام المستثمرين بفرص تحقق عوائد مجزية، وجذب الشركاء التقنيين الذين يسعون إلى التوسع، كما تعزز مكانة الشركتين كقطبين بارزين قادرين على مواكبة مستقبل قطاع الإعلانات الذي يشهد تحولات كبيرة.