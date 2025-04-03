وذكر معهد الإحصاء التركي، الخميس، أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46 بالمئة، وهو ما يقل أيضا عن التوقعات.

وبلغ معدل التضخم في فبراير 2.27 بالمئة على أساس شهري و39.05 بالمئة على أساس سنوي.

وكان من المتوقع بحسب استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى ثلاثة بالمئة في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 38.9 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.88 بالمئة على أساس شهري في مارس، مع زيادة سنوية 23.5 بالمئة.