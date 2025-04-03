تكبد مؤشر داكس في فرانكفورت أكبر خسائر، إذ هبط بنسبة 2.2 بالمئة، بينما تراجع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2 بالمئة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.5 بالمئة، مع تراجع أسهم البنوك بنسبة 3.23 بالمئة.

وتضررت أسهم شركات التجزئة الكبرى ذات سلاسل التوريد العالمية، حيث انخفض سهم شركة أديداس الألمانية لتجارة الملابس الرياضية بنسبة 9.8 بالمئة.

انخفض سهم شركة الشحن العملاقة ميرسك، التي يُنظر إليها على نطاق واسع كمقياس للتجارة العالمية، بنسبة 6.3 بالمئة.

وهبط مؤشر قطاع السيارات بأكثر من 2 بالمئة، مع دخول رسوم ترامب البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، والتي أضيفت إلى الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصلب والألمنيوم.

ومن بين القطاعات الأخرى التي سجلت خسائر حادة، البنوك، التي انخفضت بنسبة 3.1 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم المرافق، بنسبة 1.2 بالمئة.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة في حال فشلت المفاوضات.

وقالت في بيان تُلي في مدينة سمرقند بأوزبكستان، الخميس، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى "نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية على الصلب".

وهبط مؤشرا إيطاليا وإسبانيا المدرج عليهما الكثير من البنوك الكبرى بنسبة 1.7 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وخارج الاتحاد الأوروبي، انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.2 بالمئة بعد أن كان تأثير ترامب على بريطانيا أقل حدة من تأثيره على الاتحاد الأوروبي.

ونزلت العقود الآجلة في وول ستريت 3.1 بالمئة في وقت تخلص فيه مستثمرون من أصول المخاطرة لصالح أصول ملاذ آمن مثل السندات والذهب.