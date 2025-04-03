وهذا هو الاختراق الأمني ​​الإلكتروني الثاني الذي تعترف به شركة البرمجيات لعملائها خلال الشهر الماضي، حسبما ورد في التقرير.

وأفاد التقرير بأن أوراكل أبلغت بعض عملائها بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وشركة الأمن الإلكتروني كراود سترايك يحققان في الواقعة، وأضاف أن المتسلل ابتز الشركة سعيا للحصول على مبلغ من المال.

وذكر التقرير أن شركة الحوسبة السحابية أبلغت عملاءها أن اختراق البيانات منفصل عن حادثة القرصنة التي أبلغت عنها بعض عملاء الرعاية الصحية الشهر الماضي.

ولم ترد أوراكل فورا على طلب من رويترز للتعليق، بينما أحال متحدث باسم كراود سترايك الأمر إلى شركة الحوسبة السحابية.

وأوضح تقرير بلومبرغ نيوز أن موظفين من أوراكل أقروا لبعض العملاء هذا الأسبوع بأن متسللا تمكن من الوصول إلى أنظمة قديمة لم تعد تستخدم منذ ثماني سنوات، وبالتالي فإن بيانات تسجيل دخول العملاء المسروقة لا تشكل خطرا يذكر.