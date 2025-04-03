وقالت الناطقة باسم الحكومة ميشيل لي بعدما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 بالمئة على المنتجات التايوانية إن تايوان "تعتبر هذا القرار غير معقول (...) وستبدأ مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة".

وقد أعفيت رقائق أشباه الموصلات، وهي صناعة تهيمن عليها تايوان وكانت مصدر توتر بين واشنطن وتايبيه، من الرسوم.

لكنّ محللين حذروا من أن الرسوم الجمركية على المكونات قد يكون لها تأثير سلبي على قطاع صناعة الرقائق الحيوي.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية التايواني كيو جيه-هوي الثلاثاء قبل إعلان ترامب إن تايوان وضعت خططا لمساعدة الصناعات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.